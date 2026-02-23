Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 16:27

Взрыв произошел в одном из украинских лицеев

Боеприпас взорвался при демонстрации ученикам в лицее Днепропетровска

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В одном из лицеев Днепропетровска на востоке Украины произошел взрыв боеприпаса во время демонстрации ученикам, сообщили в местном отделении полиции. Двое детей получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В сообщении указано, что «решается вопрос о возбуждении дела».

Ранее в селе Новокули Новолакского района Дагестана в частном доме прогремел взрыв. По предварительным данным, произошла утечка бытового газа. В результате взрыва погибла девушка 2004 года рождения. На месте взрыва произошло возгорание кровли, но огонь был потушен до приезда пожарных, разрушений не зафиксировано.

До этого сообщалось, что в Тюмени на территории гаражного кооператива произошел взрыв газового баллона в автомобиле. В результате инцидента погиб один человек. Взрыв также привел к разрушению шести гаражей. Происшествие случилось на втором этаже двухэтажного гаража.

Также в поселке Борки в Рязани произошел взрыв бытового газа в частном доме. В результате обрушения постройки хозяин жилища получил травмы. Он был доставлен в больницу.

Украина
боеприпасы
взрывы
лицеи
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности о пытавшемся проникнуть в поместье Трампа мужчине
Названы регионы с самой высокой и самой низкой пенсией в России
Игроки «Динамо» опоздали домой из-за атак БПЛА
Зеленский устроил истерику из-за «Орешника»
Стало известно, кто получит четвертую премию имени Кеосаяна
Коц увидел украинский след в мексиканских уличных войнах
Взрыв произошел в одном из украинских лицеев
Минобороны Украины готовит «комплексное решение» проблем с призывом
IT-эксперт ответил, стоит ли бояться мести мошенников СБП-переводами
Отказ ходить в Кремль, травля из-за паспорта РФ: как живет Любовь Успенская
Жители Кунгура почувствовали себя плохо после трапезы в местной столовой
Украинские дроны-камикадзе атаковали школу
«Находится в нелучшем состоянии»: министр культуры Чехии попал в аварию
Экс-премьера Польши заподозрили в афере с углем
«Вполне возможно»: политолог о словах Ходжеса про мирную сделку до лета
Жители Мадагаскара получили 60 тонн продуктов от России
Медведев раскрыл, получила ли Россия ответ на свою позицию по Украине
Зеленский пришел к неожиданным выводам по границам 1991 года
Почти три десятка дронов сбили над Россией
Начальники колоний, судьи и прокурор оказались под санкциями ЕС
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.