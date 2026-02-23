Взрыв произошел в одном из украинских лицеев Боеприпас взорвался при демонстрации ученикам в лицее Днепропетровска

В одном из лицеев Днепропетровска на востоке Украины произошел взрыв боеприпаса во время демонстрации ученикам, сообщили в местном отделении полиции. Двое детей получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В сообщении указано, что «решается вопрос о возбуждении дела».

Ранее в селе Новокули Новолакского района Дагестана в частном доме прогремел взрыв. По предварительным данным, произошла утечка бытового газа. В результате взрыва погибла девушка 2004 года рождения. На месте взрыва произошло возгорание кровли, но огонь был потушен до приезда пожарных, разрушений не зафиксировано.

До этого сообщалось, что в Тюмени на территории гаражного кооператива произошел взрыв газового баллона в автомобиле. В результате инцидента погиб один человек. Взрыв также привел к разрушению шести гаражей. Происшествие случилось на втором этаже двухэтажного гаража.

Также в поселке Борки в Рязани произошел взрыв бытового газа в частном доме. В результате обрушения постройки хозяин жилища получил травмы. Он был доставлен в больницу.