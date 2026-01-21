Частный дом обрушился на хозяина после взрыва газа Один человек пострадал при обрушении дома из-за взрыва газа в Рязани

Взрыв бытового газа произошел в частном доме в поселке Борки в Рязани, сообщили в пресс-службе оперативной группы региона. В результате постройка обрушилась, хозяин жилища получил травмы. Его доставили в больницу.

Сегодня утром в районе п. Борки произошло обрушение частного жилого дома. По предварительной информации, жертв нет, хозяин дома доставлен в больницу, — говорится в заявлении.

Ранее в Хабаровске пол деформировался и обрушился под ногами посетителей торгового центра «Броско Молл». По словам очевидцев, все случилось внезапно: керамогранит вздулся и раскололся, шум от этого был очень сильным. Работники ТЦ оперативно огородили опасную территорию.

До этого в городе Юрге в Кемеровской области рухнула крыша действующего склада Wildberries, который открылся всего месяц назад. По данным источника в экстренных службах, авария произошла в зоне разгрузки. В результате обрушения пострадали по меньшей мере несколько человек. При этом помощь спасателей не потребовалась.