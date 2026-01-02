Новый год — 2026
Крыша одного из складов Wildberries рухнула в зоне разгрузки

В Кемеровской области обрушилась крыша на действующем складе Wildberries

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Крыша действующего склада Wildberries рухнула в городе Юрге в Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его данным, авария произошла в зоне разгрузки. Известно, что склад открылся лишь месяц назад. В результате пострадали по меньшей мере несколько человек.

Обрушилась крыша в зоне разгрузки на действующем складе Wildberries в городе Юрге Кемеровской области, площадь уточняется. Есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

По данным управления МЧС России по Кемеровской области, после обрушения крыши на склад прибыла пожарная бригада. Однако помощь спасателей не потребовалась.

Ранее в Майкопе во дворе частного дома обрушился навес, не выдержавший большого количества снега. Как уточнил глава республики Мурат Кумпилов, в результате погиб мужчина. Местные власти ввели режим ЧС в административном центре и пяти районах.

До этого в школе № 8 города Белово обрушился потолок. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.

