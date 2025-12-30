Российская школа 1962 года постройки едва не похоронила учеников СК взял на контроль дело об обрушении потолка в школе Белово

В школе № 8 города Белово обрушился потолок, сообщает Telegram-канал «Инцидент Кемерово». По сведениям канала, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.

Источник пишет, что в одном из кабинетов рухнули межэтажные перекрытия. Местные жители утверждают, что здание 1962 года постройки давно признано аварийным.

Недавно потолок обрушился в школе Балея в Забайкальском крае. По словам губернатора региона Александра Осипова, детей вовремя вывели из кабинета, никто не пострадал.

Ранее потолок обрушился в одной из палат детской больницы Новосибирска. По данным прокуратуры, рухнула часть крыши и потолка на третьем этаже медучреждения, построенного в 1952 году. Капитальный ремонт здания больницы проводился в 2019 году. Из отделения были эвакуированы 46 детей.

Глава СК России Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело после жалобы жителей Волховского района Ленобласти на разрушенную дорогу к селу Паша и деревне Рыбежно. По словам местных, проезжая часть полностью лишилась асфальта и становится непроходимой после дождей.