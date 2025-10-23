Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:08

Потолок рухнул в детской больнице Новосибирска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Потолок обрушился в одной из палат детской больницы Новосибирска, сообщил губернатор региона Андрей Травников. В результате инцидента никто не пострадал.

В одной из палат хирургического отделения детской городской клинической больницы № 1 произошло обрушение потолка. <…> Пострадавших нет, — написал Травников.

Губернатор отметил, что после обнаружения трещины в потолке администрация больницы быстро перевела детей в более безопасное место. По его поручению специалисты начнут проверять безопасность конструкций здания.

По данным прокуратуры, рухнула часть крыши и потолка на третьем этаже медучреждения, построенного в 1952 году. Капитальный ремонт здания больницы проводился в 2019 году. Из отделения эвакуировано 46 детей

Ранее в Выборгском филиале ЛГУ им. А. С. Пушкина обрушился потолок. Инцидент произошел около 15:00: конструкция рухнула с третьего этажа на первый во время учебных занятий. Никто из студентов и преподавателей не пострадал. Учебный процесс был переведен в онлайн с 18 по 20 сентября.

До этого в московской школе обрушились строительные леса. Там пострадали три человека. Двух из них в тяжелом состоянии увезли в больницу, а третий отказался от дальнейшего лечения после оказания первой помощи. На месте работали экстренные службы.

