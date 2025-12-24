Россиянину разорвало желудок после коктейля на корпоративе В Москве 38-летнему мужчине разорвало желудок после коктейля с жидким азотом

Во время корпоративного мероприятия в кулинарной студии один из участников получил разрыв желудка, информирует Telegram-канал Baza. Произошло это после употребления приготовленного с использованием жидкого азота коктейля.

По информации, полученной от источников, шеф-повар студии решил продемонстрировать гостям крио-шоу, предлагая им эффектные напитки, приготовленные с использованием моментальной заморозки ингредиентов. Однако, как сообщается, повар не предупредил гостей о необходимости полного испарения азота перед употреблением коктейля.

38-летний Сергей выпил напиток сразу после приготовления. На видеозаписи видно, как мужчине внезапно стало плохо, и он схватился за живот. По данным канала, в результате употребления коктейля у Сергея произошел разрыв желудка.

Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимацию, где ему провели операцию по ушиванию поврежденного органа. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, и он находится в сознании.

Ранее подросток из Москвы выпил собственную кровь для поднятия уровня гемоглобина и попал в реанимацию. 17-летний юноша решил восстановить здоровье, когда увидел сомнительный лайфхак из соцсети TikTok.