Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 14:05

Россиянину разорвало желудок после коктейля на корпоративе

В Москве 38-летнему мужчине разорвало желудок после коктейля с жидким азотом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во время корпоративного мероприятия в кулинарной студии один из участников получил разрыв желудка, информирует Telegram-канал Baza. Произошло это после употребления приготовленного с использованием жидкого азота коктейля.

По информации, полученной от источников, шеф-повар студии решил продемонстрировать гостям крио-шоу, предлагая им эффектные напитки, приготовленные с использованием моментальной заморозки ингредиентов. Однако, как сообщается, повар не предупредил гостей о необходимости полного испарения азота перед употреблением коктейля.

38-летний Сергей выпил напиток сразу после приготовления. На видеозаписи видно, как мужчине внезапно стало плохо, и он схватился за живот. По данным канала, в результате употребления коктейля у Сергея произошел разрыв желудка.

Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимацию, где ему провели операцию по ушиванию поврежденного органа. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, и он находится в сознании.

Ранее подросток из Москвы выпил собственную кровь для поднятия уровня гемоглобина и попал в реанимацию. 17-летний юноша решил восстановить здоровье, когда увидел сомнительный лайфхак из соцсети TikTok.
Россия
Москва
коктейли
корпоративы
пострадавшие
больницы
азот
желудок
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сарыагаше водитель сбил новогоднюю елку и скрылся с места ДТП
В Британии назвали место будущей битвы между Россией и НАТО
Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
Популярная группа подняла ценник на корпоративы и осталась без заказов
Куда выгодно вложить новогоднюю премию: от накоплений до инвестиций
Латвия объявила войну российским спортсменам
В Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу
В Минске подтвердили активный диалог с США по Украине
В Москве увеличили размер штрафа за безбилетный проезд
КГБ Белоруссии ликвидировал сеть иностранных спецслужб
Волочкова вернулась в рехаб-шоу и завела заезженную пластинку
Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента
Фигурист Чиризано рассказал о жизни и тренировках в России
Раскрыто, что ждет россиянку за разгром проданного по «схеме Долиной» жилья
В Москве выпустили предупреждение о вечерних пробках
Забайкальский омбудсмен попал в смертельное ДТП
Полиция задержала россиянку после поджога иномарки под Петербургом
Решение ЕС по кредиту Украине назвали холодным душем для Мерца
Педиатр дала советы, как избежать ангины у ребенка
«Мы все ближе к войне»: Орбан сделал мрачный прогноз для Европы на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.