19 декабря 2025 в 11:11

Детский молочный коктейль из пломбира — новогодняя магия

Что приготовить на Новый год для маленьких детей: молочный коктейль из пломбира Что приготовить на Новый год для маленьких детей: молочный коктейль из пломбира Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Думаете, чем порадовать малышей на новогоднем столе? Идеальный сладкий подарок — нежный молочный коктейль из любимого пломбира. Он простой, сытный и сделает праздник ярче!

Ингредиенты на 2 порции:

  • 200 г пломбира (мороженого);

  • 200 мл молока;

  • 1 банан;

  • 1 ст. л. меда;

  • щепотка ванилина.

Взбейте все в блендере до пышной пены 2 минуты! Разлейте по стаканам, украсьте снежинками из взбитых сливок и звездочками. Молочный коктейль для детей готов — сладкий, без кофеина, с витаминами из банана. Малышам от 2 лет понравится!

Ранее мы поделились рецептом новогоднего салата с кальмарами и яйцами.

