Детский молочный коктейль из пломбира — новогодняя магия

Думаете, чем порадовать малышей на новогоднем столе? Идеальный сладкий подарок — нежный молочный коктейль из любимого пломбира. Он простой, сытный и сделает праздник ярче!
Ингредиенты на 2 порции:
200 г пломбира (мороженого);
200 мл молока;
1 банан;
1 ст. л. меда;
щепотка ванилина.
Взбейте все в блендере до пышной пены 2 минуты! Разлейте по стаканам, украсьте снежинками из взбитых сливок и звездочками. Молочный коктейль для детей готов — сладкий, без кофеина, с витаминами из банана. Малышам от 2 лет понравится!
