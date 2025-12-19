Детский молочный коктейль из пломбира — новогодняя магия

Что приготовить на Новый год для маленьких детей: молочный коктейль из пломбира

Думаете, чем порадовать малышей на новогоднем столе? Идеальный сладкий подарок — нежный молочный коктейль из любимого пломбира. Он простой, сытный и сделает праздник ярче!

Ингредиенты на 2 порции:

200 г пломбира (мороженого);

200 мл молока;

1 банан;

1 ст. л. меда;

щепотка ванилина.

Взбейте все в блендере до пышной пены 2 минуты! Разлейте по стаканам, украсьте снежинками из взбитых сливок и звездочками. Молочный коктейль для детей готов — сладкий, без кофеина, с витаминами из банана. Малышам от 2 лет понравится!

Ранее мы поделились рецептом новогоднего салата с кальмарами и яйцами.