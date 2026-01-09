Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 21:04

Стало известно об успехах России в выпуске подшипников

Мантуров заявил об успешном освоении выпуска подшипников в России

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Производство подшипников для различных отраслей успешно освоено в России, сообщило правительство РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова. Заявление сделано по итогам рабочей поездки в Тверскую область, где он посетил площадку компании «Тек-ком производство».

Денис Мантуров побывал на площадке «Тек-ком производство». <...> [Он] отметил, что в России успешно освоен выпуск подшипников для различных отраслей, — говорится в сообщении.

Группа «Тек-ком» локализовала технологии производства буксовых кассетных подшипников для вагонов повышенной грузоподъемности в рамках специальных инвестиционных контрактов. Прежде выпуск таких подшипников зависел от импортных комплектующих. Также компания готовит запуск производства буксовых подшипников для поездов высокоскоростной магистрали.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что объем параллельного импорта в России продолжит сокращаться в 2026 году. По его словам, этот процесс будет происходить по мере замещения товаров российскими аналогами и продукцией из дружественных стран.

производство
Россия
Денис Мантуров
компании
промышленность
