Лыжница Степанова пугает шведок, чиновник стал Героем России: что дальше

Лыжница Вероника Степанова напугала шведок своей победой в скиатлоне на чемпионате России — 2026, родственники украинских бойцов просят их не возвращаться из российского плена, вице-премьер Денис Мантуров удостоился звания Героя России — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Российская лыжница довела соперниц до нервного тика?

Лыжница Вероника Степанова назвала свою победу в скиатлоне на чемпионате России — 2026 подготовкой к возвращению в большой спорт. Она предупредила об этом своих соперниц из Швеции Эббу Андерссон и Фриду Карлссон.

«Сегодня была подготовка к нашему возвращению. Эбба и Фрида, ждите нас. Мы вернемся, ох как вернемся», — подчеркнула Степанова.

Соревнования проходят в Южно-Сахалинске, где спортсменки преодолели дистанцию 20 км. Степанова показала время 51 минута 48,2 секунды. Второе место заняла Евгения Крупицкая, уступившая победительнице одну секунду. Третьей стала Алина Пеклецова с отставанием 2,9 секунды. Чемпионат России завершится 8 марта.

Российский лыжник Савелий Коростелев тем временем подарил болельщикам самый трогательный момент церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026. Спортсмен пронес на плечах свою соотечественницу Дарью Непряеву во время традиционного парада олимпийцев.

Жест 22-летнего Коростелева стал настоящим символом поддержки, особенно на фоне непростого турнирного пути Непряевой. Для 23-летней лыжницы Олимпиада сложилась не особенно удачно. В скиатлоне она финишировала 17-й, а в марафоне и вовсе была дисквалифицирована из-за ошибки при смене лыж, хотя и показала 11-е время.

Женский лыжный марафон проходил 22 февраля в рамках последних соревнований по лыжным гонкам на Играх в Милане и Кортине. Непряева стартовала под 14-м номером. На отметке 25 км, во время обязательной смены лыж в пит-боксе, она по ошибке заехала в 12-й бокс вместо своего. В результате россиянка надела пару лыж, подготовленную для немки Катарины Хенниг.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я не перепутала. Я была уверена, что у меня 12-й номер. Почему-то подумала о Савелии [Коростелеве], у него был 12-й номер. Я не знаю, что у меня было в голове. Я подумала, что у меня тоже 12-й номер. У меня вообще не было никаких сомнений, когда я заехала в бокс и переодела лыжи», — заявила она.

Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Семьи пленных бойцов ВСУ умоляют их остаться в России

Родственники пленных украинских военнослужащих просят их не возвращаться из России. Они опасаются, что после возвращения бойцов снова отправят на фронт. Родные считают, что в российском плену безопаснее, чем на Украине. Кроме того, по их словам, есть риск, что военные могут просто не добраться до дома.

«Ты сиди [в плену], будешь живее! Сиди лучше, сынок», — обратилась к одному из украинских пленных его мать.

Россия и Украина тем временем провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва передала Киеву тела 1000 бойцов ВСУ, а Киев Москве — 35 тел погибших бойцов ВС РФ.

«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — уточнил он.

Согласно данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. Только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек.

Как рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, чтобы идентифицировать личность погибшего солдата, в ВСУ часто отрезают части его тела. По его словам, это необходимо для последующей ДНК‑экспертизы.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Чтобы провести ДНК‑экспертизу и юридически зафиксировать гибель, часто приходится отрезать для анализа части тела погибшего. Недавно я читал интервью одного из командиров ВСУ, который подтвердил, что подобная практика существует. Он упоминал ногу, в отдельных словах — и голову. ДНК‑экспертиза действительно остается основным способом юридического подтверждения гибели, когда нет других доказательств», — отметил Олейник.

Мантуров стал Героем России

Вице-премьер Денис Мантуров удостоен звания Героя России, информация об этом прозвучала в поздравлении, которое направил глава Росгвардии Виктор Золотов. В ходе расширенного заседания коллегии ведомства он выразил благодарность участникам и отдельно обратился к заместителю председателя правительства, отметив его высокое звание.

«От имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания Героя России», — сказал Золотов.

О присвоении Мантурову этого звания также сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

«Указом президента России Денис Валентинович удостоен высшего звания Героя Российской Федерации», — написал Кадыров.

Мантуров занимал пост главы Министерства промышленности и торговли с 2012 по 2024 год. Вскоре после начала СВО он был назначен вице-премьером. Летом того же года возглавил коллегию Военно-промышленной комиссии. В 2024 году его повысили до первого вице-премьера. В настоящее время в правительстве он курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса.

До этого президент РФ Владимир Путин вручил медали «Золотая звезда» девяти военнослужащим. Приуроченная ко Дню защитника Отечества церемония прошла в Кремле.

Денис Мантуров Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Звания Героя России были удостоены Арутюн Дарбинян, Вячеслав Веденин, Инал Гериев, Сергей Каримов, Евгений Ковылин, Михаил Король, Владимир Силенко, Александр Фабричнов и Василь Ямалетдинов. Помимо высших наград страны, президент вручил ордена Мужества двум офицерам Росгвардии.

Кроме того, глава государства наградил медалью «Золотая звезда» командира 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа полковника Вячеслава Веденина. В конце декабря 2025 года военнослужащий вместе с другими командирами доложил российскому лидеру об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

