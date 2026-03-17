Чемпионка Паралимпиады Ворончихина раскрыла секрет своих побед Ворончихина заявила, что вера в нее помогла ей завоевать золото на Паралимпиаде

Вера в собственные силы является залогом успеха в спорте и в любой деятельности, заявила российская горнолыжница, чемпионка Паралимпийских игр в Италии Варвара Ворончихина на встрече с болельщиками в ГУМе. Спортсменка призналась, что только сейчас в полной мере осознала, насколько тяжел профессиональный спорт, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам Ворончихиной, в спорте все меняется за одну секунду — взлеты и падения, горе и радость идут рука об руку. Несмотря на все трудности, она призвала всех верить в себя и свои силы.

Я просто хочу сказать, чтобы [вы] верили в себя, потому что у меня, мне кажется, не совсем достаточно веры в себя. Но благодаря тем людям, кто в меня верит, у меня все получилось. Поэтому просто верьте в себя и у вас все получится, — сказала чемпионка.

Ранее активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили паралимпийскую сборную страны, вернувшуюся с XIV зимних Игр в Италии. Председатель МГЕР Антон Демидов назвал честью лично поприветствовать героев после их напряженного и триумфального выступления.