17 марта 2026 в 16:59

Чемпионка Паралимпиады Ворончихина раскрыла секрет своих побед

Ворончихина заявила, что вера в нее помогла ей завоевать золото на Паралимпиаде

Варвара Ворончихина Варвара Ворончихина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вера в собственные силы является залогом успеха в спорте и в любой деятельности, заявила российская горнолыжница, чемпионка Паралимпийских игр в Италии Варвара Ворончихина на встрече с болельщиками в ГУМе. Спортсменка призналась, что только сейчас в полной мере осознала, насколько тяжел профессиональный спорт, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам Ворончихиной, в спорте все меняется за одну секунду — взлеты и падения, горе и радость идут рука об руку. Несмотря на все трудности, она призвала всех верить в себя и свои силы.

Я просто хочу сказать, чтобы [вы] верили в себя, потому что у меня, мне кажется, не совсем достаточно веры в себя. Но благодаря тем людям, кто в меня верит, у меня все получилось. Поэтому просто верьте в себя и у вас все получится, — сказала чемпионка.

Ранее активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили паралимпийскую сборную страны, вернувшуюся с XIV зимних Игр в Италии. Председатель МГЕР Антон Демидов назвал честью лично поприветствовать героев после их напряженного и триумфального выступления.

Россия
Паралимпиада
спортсмены
соревнования
Андрей Гайнутдинов
Сергей Петров
Виктор Байбаков
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

