19 марта 2026 в 10:18

«Переломный момент»: Дмитриев оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости
Удар по объектам иранского газового месторождения Южный Парс, повлекший за собой пожар, является переломным моментом, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Таким образом глава РФПИ ответил на публикацию Белого дома, где приводятся высказывания президента США Дональда Трампа по поводу возникшей ситуации.

Переломный момент, — написал он.

Ранее Трамп выступил с разъяснениями по поводу недавней атаки Израиля на иранское газовое месторождение. По его словам, Вашингтон не был заранее уведомлен о планах союзника и не принимал участия в ударе. Американский лидер пообещал, что Тель-Авив больше не будет совершать подобных действий.

Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности: Иран предупредил, что ответит ударом по энергообъектам Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Более того, атака уже последовала — в катарском Рас-Лаффане вспыхнул пожар на крупнейшем СПГ-комплексе.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
