Путин вручил «Золотую Звезду» освободителю Гуляйполя

Президент России Владимир Путин наградил командира 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, полковника Вячеслава Веденина медалью «Золотая Звезда», следует из трансляции награждения на сайте Кремля. В конце декабря 2025 года военнослужащий вместе с другими командирами доложил российскому лидеру об освобождении города Гуляйполя в Запорожской области.

Ранее беженка из Гуляйполя рассказывала, что танки ВСУ занимали позиции в жилой застройке города и вели огонь, прикрываясь домами местных жителей. При этом, по ее словам, танкисты игнорировали просьбы горожан отъехать от строений. Однажды, добавила она, танк укрылся в 30 метрах от ее дома.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВСУ сосредоточили 30 тыс. военнослужащих в районе Гуляйполя для проведения контратак с целью помешать продвижению российских войск. Для этого командование перебрасывало силы и средства с других участков. Однако, по его словам, российской армии удалось остановить контрнаступление украинских войск.