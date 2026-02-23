Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 12:56

Путин вручил «Золотую Звезду» освободителю Гуляйполя

Путин вручил «Золотую Звезду» командиру, доложившему об освобождении Гуляйполя

Владимир Путин и командир 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа полковник Вячеслав Веденин Владимир Путин и командир 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа полковник Вячеслав Веденин Фото: Кристина Соловьева/РИА Новости
Президент России Владимир Путин наградил командира 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, полковника Вячеслава Веденина медалью «Золотая Звезда», следует из трансляции награждения на сайте Кремля. В конце декабря 2025 года военнослужащий вместе с другими командирами доложил российскому лидеру об освобождении города Гуляйполя в Запорожской области.

Ранее беженка из Гуляйполя рассказывала, что танки ВСУ занимали позиции в жилой застройке города и вели огонь, прикрываясь домами местных жителей. При этом, по ее словам, танкисты игнорировали просьбы горожан отъехать от строений. Однажды, добавила она, танк укрылся в 30 метрах от ее дома.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВСУ сосредоточили 30 тыс. военнослужащих в районе Гуляйполя для проведения контратак с целью помешать продвижению российских войск. Для этого командование перебрасывало силы и средства с других участков. Однако, по его словам, российской армии удалось остановить контрнаступление украинских войск.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
награды
командиры
Гуляйполе
