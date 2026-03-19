Овчинский: новый дом по реновации построят на Павловской улице

Новый дом в рамках программы реновации построят в Южном административном округе, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Градостроительный план земельного участка выдан для возведения здания на Павловской улице.

На территории площадью 1,37 гектара возведут жилой дом. Его предельная площадь составит 48 тыс. квадратных метров. На нежилых первых этажах разместятся магазины, аптеки, кафе и другие объекты необходимой инфраструктуры, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом появится в шаговой доступности к метро «Тульская». Благодаря этому одним из преимуществ станет легкая транспортная доступность к центру Москвы, деловым районам и другим частям города как на общественном транспорте, так и на личном. Даниловский район также обладает богатой социальной и досуговой инфраструктурой: школами, детсадами, парками, поликлиниками и ресторанами.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.