19 марта 2026 в 10:15

Овчинский: новый дом по реновации построят на Павловской улице

Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Новый дом в рамках программы реновации построят в Южном административном округе, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Градостроительный план земельного участка выдан для возведения здания на Павловской улице.

На территории площадью 1,37 гектара возведут жилой дом. Его предельная площадь составит 48 тыс. квадратных метров. На нежилых первых этажах разместятся магазины, аптеки, кафе и другие объекты необходимой инфраструктуры, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом появится в шаговой доступности к метро «Тульская». Благодаря этому одним из преимуществ станет легкая транспортная доступность к центру Москвы, деловым районам и другим частям города как на общественном транспорте, так и на личном. Даниловский район также обладает богатой социальной и досуговой инфраструктурой: школами, детсадами, парками, поликлиниками и ресторанами.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Алушта попрощалась с главным символом города
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о безопасных опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
«Никогда не поддержу»: Орбан выступил с резким заявлением на саммите ЕС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тревожным словом
Трогал и пытался отнять телефон: уфимец избил забулдыгу-растлителя до крови
Премьер Бельгии проговорился о планах фон дер Ляйен насчет Орбана
Россиянин спутал прохожего с педофилом и избил его металлическим прутом
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
