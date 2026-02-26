Красотка травила мужчин и прославилась: на ее совести два трупа

Красотка травила мужчин и прославилась: на ее совести два трупа

В Южной Корее с 19 февраля под арестом находится серийная отравительница по фамилии Ким. Юной убийце всего 21 год. Недавно общественности стала известна ее личность, и уголовное дело прославило девушку. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Смерти в мотелях

Ким обвиняется в том, что в период с декабря 2025 года по начало февраля 2026 года трижды подмешивала в напитки седативные препараты одного типа и давала их трем мужчинам в возрасте около 20 лет, пишет издание Mothership.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным полиции, первый инцидент произошел 14 декабря в Намъянджу, провинция Кенгидо. Девушка встретилась с мужчиной в кафе. Во время трапезы наркотический препарат оказался в напитке пострадавшего. Он потерял сознание на два дня, но позже пришел в себя.

Еще два инцидента произошли в мотелях в районе Канбук-ку в Сеуле 28 января и 9 февраля. Оба мужчины, встретившиеся с девушкой, скончались. Как писала газета The Korea Times, 28 января Ким покинула отель два часа спустя, а на следующий день в номере было обнаружено тело мужчины, на месте происшествия лежали пивные банки. В феврале похожий случай произошел в другом отеле.

Общалась с ChatGPT

Следователи также обнаружили доказательства того, что подозреваемая перед инцидентами спрашивала у ChatGPT информацию о смешивании снотворных таблеток с алкоголем и потенциально смертельных дозах. Среди запросов были такие: «что произойдет, если принять снотворное с алкоголем?», «сколько нужно принять, чтобы это стало опасно?» и «может ли это привести к смерти?».

Полиция пока выясняет, могут ли быть другие жертвы. Ким при задержании оправдывалась, будто накачивала мужчин снотворным во время ссор, чтобы обезопасить себя от буйных кавалеров.

«Слишком красива»

После того как аккаунт подозреваемой был идентифицирован в интернете, ее посты были завалены тысячами комментариев.

Хотя многие осудили предполагаемые преступления, другие выразили сочувствие или восхищение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В том числе пользователи писали о том, что она «слишком красива», чтобы быть виновной, и призывали к смягчению приговора. Однако другие предупредили, что подобные реакции могут нанести вторичный вред семьям жертв, принижая серьезность обвинений, и осудили комментаторов за неуместность их высказываний.

К текущему моменту аккаунт девушки закрыт, а также удален аватар. Всего на нее подписались 11,6 тыс. человек.

Читайте также:

Не говорят маме: ВИЧ-положительный друг отца изнасиловал девочку

«Маскарад на костях»: матери убитого мальчика Паши устроили травлю

Искали труп, а не ребенка: мальчика чудом вызволили из бункера педофила