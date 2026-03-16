Подросток из Удмуртии зарезал девочку и спрятал тело в мешке

Юноша зарезал 13-летнюю девочку в удмуртском поселке Кез, сообщает Telegram-канал «112». Подозреваемого задержали, он арестован до 14 мая.

По версии следствия, ночью 14 марта 18-летний местный житель нанес множественные удары ножом ребенку. От полученных травм девочка скончалась на месте. Он спрятал ее тело в мешке и отвез в гараж дома матери своей сожительницы.

Ранее сообщалось, что подростка из Иркутска, жестоко расправившегося с 28-летним мужчиной в торговом центре, арестовали. Несовершеннолетний нанес жертве удар ножом в бедренную артерию в ходе конфликта. По информации источника, его заключили под стражу на два месяца, вплоть до 8 мая.

До этого в Набережных Челнах ученик пришел в школу с ножом и напал на одноклассника. Поводом для резни послужил давний конфликт между подростками, который продолжался с осени.

Также в Челябинске мужчина напал с ножом на сожительницу на улице и нанес ей не менее пяти ударов. Пострадавшую оперативно доставили в больницу.