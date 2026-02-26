Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:55

«Мы вернемся»: Степанова обратилась к западным соперницам после победы на ЧР

Степанова обратилась к шведкам Андерсон и Карлссон после победы на ЧР

Вероника Степанова Вероника Степанова Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лыжница Вероника Степанова назвала свою победу в скиатлоне на чемпионате России-2026 подготовкой к возвращению в большой спорт. Она предупредила об этом своих соперниц из Швеции Эббе Андерссон и Фриде Карлссон, передает «Матч ТВ».

Сегодня была подготовка к нашему возвращению. Эбба и Фрида, ждите нас. Мы вернемся, ох как вернемся, — сказала Степанова.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев стал автором самого трогательного эпизода на церемонии закрытия Олимпийских игр 2026 года, пронеся на плечах соотечественницу Дарью Непряеву во время парада спортсменов. Этот жест 22-летнего атлета превратился в символ поддержки, особенно значимый на фоне сложного турнирного пути его партнерши по команде.

Между тем фигуристка и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая назвала свои впечатления от зимней Олимпиады в Италии неоднозначными. Она пояснила, что одной из причин стало отсутствие многих российских спортсменов, что вызвало у нее внутреннюю боль. Однако спортсменка назвала радостью тот факт, что РФ вообще смогла заявить о себе в сложных условиях.

лыжи
спорт
Вероника Степанова
Швеция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле прокомментировали задержание подозрительного катера у берегов Кубы
«Накаляется»: в Кремле отреагировали на ситуацию вокруг Кубы
В Кремле раскрыли, затронут ли Путин и Лукашенко тему Совета мира
В Кремле раскрыли, кто еще будет на встречи Путина и Лукашенко в Москве
«Закончится проблемами»: в ГД объяснили слова Зеленского о «победе» Украины
Житель Петербурга едва не стал жертвой пожара в квартире
Песков объяснил, почему дефицит бюджета не создаст серьезных проблем
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков прокомментировал тревожные слова Силуанова о нефтегазовых доходах
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.