«Мы вернемся»: Степанова обратилась к западным соперницам после победы на ЧР

Лыжница Вероника Степанова назвала свою победу в скиатлоне на чемпионате России-2026 подготовкой к возвращению в большой спорт. Она предупредила об этом своих соперниц из Швеции Эббе Андерссон и Фриде Карлссон, передает «Матч ТВ».

Сегодня была подготовка к нашему возвращению. Эбба и Фрида, ждите нас. Мы вернемся, ох как вернемся, — сказала Степанова.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев стал автором самого трогательного эпизода на церемонии закрытия Олимпийских игр 2026 года, пронеся на плечах соотечественницу Дарью Непряеву во время парада спортсменов. Этот жест 22-летнего атлета превратился в символ поддержки, особенно значимый на фоне сложного турнирного пути его партнерши по команде.

Между тем фигуристка и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая назвала свои впечатления от зимней Олимпиады в Италии неоднозначными. Она пояснила, что одной из причин стало отсутствие многих российских спортсменов, что вызвало у нее внутреннюю боль. Однако спортсменка назвала радостью тот факт, что РФ вообще смогла заявить о себе в сложных условиях.