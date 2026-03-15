Российская лыжница взяла третью золотую медаль на Паралимпиаде в Италии

15 марта 2026 в 15:40

Анастасия Багиян завоевала третью золотую медаль на Паралимпиаде в Италии

Анастасия Багиян Анастасия Багиян Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Лыжница Анастасия Багиян принесла России еще одно золото на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка победила в гонке на 20 км с раздельным стартом. Она выступает в категории NS1 для атлетов с нарушением зрения, ее спортсменом-ведущим был Сергей Синякин. Гонка транслируется на сайте ОИ.

Багиян преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. Она опередила чешку Симону Бубеничкову, ставшую второй, на 3 минуты 56,4 секунды. Отрыв от представительницы Китая Ван Юэ, завоевавшей бронзу, составил 5 минут 8,9 секунды.

Ранее Багиян выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км. Российская спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Бубеничкова заняла второе место, уступив победительнице 2 минуты 19,4 секунды. Третье место досталось немке Марии Леони Вальтер, которая проиграла победительнице более пяти минут.

Лыжник Иван Голубков между тем стал победителем гонки с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпийских играх в Италии. Он выступает в классе LW11.5 для спортсменов с поражением нижних конечностей и туловища. Спортсмен преодолел дистанцию за 51 минуту 55,0 секунды.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

