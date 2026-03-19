В Евросоюзе экстренно поменяли тему грядущего саммита

Главной темой встречи глав государств и правительств Евросоюза на предстоящем саммите станет кризис вокруг Ирана, а не экономические проблемы сообщества, как планировалось изначально, пишет Financial Times, цитируя неназванного высокопоставленного чиновника ЕС. По данным газеты, повестка мероприятия была экстренно изменена.

Это больше не саммит по долгосрочным структурным изменениям в экономике. У нас экстренный саммит по иранскому кризису, — заявил источник издания.

Ранее издание Politico сообщало, что саммит грозит обернуться катастрофой для Киева. По данным источников, судьба €90 млрд (8 трлн рублей), необходимых Украине для продолжения конфликта, зависит от позиции Венгрии. В свою очередь страна блокирует кредит в ответ на остановку транзита нефти по «Дружбе».