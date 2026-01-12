Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО Новые образцы военной техники появятся в зоне СВО в этом квартале

Новые образцы российской военной техники появятся в зоне СВО в этом квартале, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе общения с верховным главнокомандующим России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля. В ходе их встречи также обсуждались показатели развития промышленности за прошедший год, выполнение гособоронзаказа и диверсификация продукции предприятий ОПК, достижения ракетно-космической отрасли.

В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество (новых и модернизированных образцов военной техники. — NEWS.ru), — отметил он.

Также Мантуров сообщил, что российская тяжелая ракета «Ангара-А5» в 2025 году впервые выполнила запуск спутника для Минобороны РФ на геостационарную орбиту с космодрома Плесецк, а не с Байконура. Информация взята из его доклада Путину.

Ранее стало известно, что новый танковый вуз откроется в Челябинской области в 2026 году. Учреждение станет частью сети специализированных вузов Минобороны.