Путин поздравил с днем рождения Наину Ельцину

Глава Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление супруге первого президента РФ Бориса Ельцина Наине Ельциной в день ее рождения, сообщает пресс-служба Кремля. Он отметил теплоту и отзывчивость Ельциной.

Ваши замечательные человеческие качества — искренность, отзывчивость, неизменно внимательное, доброе отношение к людям — вызывают глубокое уважение, — говорится в поздравлении российского лидера.

Президент пожелал Ельциной крепкого здоровья и благополучия, а также всего самого доброго ее родным и близким.

Ранее Путин поздравил российских спортсменок Варвару Ворончихину и Анастасию Багиян с золотом на зимних Паралимпийских играх в Италии. Глава государства указал, что россиянки по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Кроме того президент России Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием. Российский лидер пожелал главе Эмиратов крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.