Путин и Медведев почтили память первого президента России Путин и Медведев направили цветы к могиле Ельцина в день его рождения

Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прислали цветы к могиле первого президента РФ Бориса Ельцина в день его рождения, сообщает РИА Новости. Корзину с цветами на Новодевичье кладбище также направил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. Его политическая карьера началась в Свердловском обкоме партии, а 12 июня 1991 года он был избран президентом России и занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. Ельцин скончался 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни.

Ранее Путин позвонил вдове первого президента РФ Наине Ельциной в день его рождения. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это продолжение традиции. В этот день Ельцину исполнилось бы 95 лет.

До этого бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал Ельцина трагической фигурой, объективную оценку которой можно будет дать лишь через 100 лет. Он отметил, что политик был сильным и мощным лидером до 1996 года.