31 января 2026 в 13:50

«Трагическая фигура»: экс-премьер Степашин раскрыл, в чем был силен Ельцин

Экс-премьер Степашин назвал Ельцина трагической фигурой

Борис Ельцин Борис Ельцин Фото: Юрий Кавер / РИА Новости
Первый президент России Борис Ельцин оказался трагической фигурой, объективную оценку которому дадут только через 100 лет, заявил бывший премьер-министр страны Сергей Степашин в интервью ТАСС. Свое мнение он высказал в преддверии 95-летия со дня рождения экс-главы государства.

Борис Николаевич — трагическая фигура. Кстати, как и Михаил Сергеевич Горбачев. Хотя человек сильный, мощный, до 1996 года он действительно был в прекрасной физической форме, — сказал Степашин.

Он также добавил, что никогда не «поливал грязью» Ельцина, однако после смерти человека следует говорить «либо хорошо, либо ничего». При этом Степашин подчеркнул, что бывший президент его и выдвигал, и снимал, в том числе с поста премьер-министра. Окончательные исторические выводы, по мнению собеседника агентства, станут возможны лишь спустя столетие.

Ранее президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции рассказал, что интерьер его кремлевской квартиры не менялся со времен Ельцина. Он отметил, что его все устраивает, а уют создается прежде всего людьми. Путин также добавил, что, в отличие от прежнего главы государства, он там фактически живет.

