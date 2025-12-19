Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых Путин: интерьер квартиры в Кремле не менялся со времен Ельцина

Интерьер квартиры в Кремле не менялся со времен бывшего главы государства Бориса Ельцина, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По словам российского лидера, его устраивает состояние и внешний вид помещений.

Все, что там сделано, было сделано при Ельцине и с тех пор ничего не изменено. Это делалось, чтобы в течение дня можно было отдохнуть. Сомневаюсь, что Борис Николаевич там хоть раз ночевал, но я там живу. Меня все устраивает, а уют создается прежде всего людьми, — отметил глава государства.

Ранее украинская журналистка Лидия Таран раскритиковала состояние резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. В социальных сетях она опубликовала кадры с немытыми окнами Елисейского дворца. По ее словам, грязь на стеклах была настолько сильной, что через них сложно было разглядеть, что происходит на улице.

До этого президент США Дональд Трамп высказал критику в отношении планировки Белого дома. Американский лидер заявил, что организация пространства официальной резиденции не позволяет проводить масштабные государственные мероприятия по типу приема председателя КНР Си Цзиньпина.