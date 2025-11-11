Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 07:02

Трамп пожаловался, что в Белом доме невозможно принять важного гостя

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал критику в отношении планировки Белого дома. В интервью телеканалу Fox News американский лидер заявил, что текущая организация пространства официальной резиденции не позволяет проводить масштабные государственные мероприятия по типу приема председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам Трампа, существующие помещения недостаточно вместительны для приема глав государств и организации важных дипломатических событий. Американский лидер, имеющий многолетний опыт в строительной сфере, неоднократно указывал на недостаток площадей для проведения крупных приемов.

Если к нам приедет председатель Си из Китая, или если у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести, — сказал Трамп.

Американский президент уже анонсировал планы по строительству нового бального зала на территории президентской резиденции. Проект предполагает возведение помещения вместимостью до 650 человек на месте исторического Восточного крыла, которое было построено в 1902 году и на протяжении долгого времени использовалось первыми леди и их сотрудниками. Традиционно основные рабочие кабинеты президентов и их команд располагаются в Западном крыле здания.

Ранее Трамп во время завтрака с сенаторами-республиканцами назвал председателя КНР своим другом «настолько, насколько это возможно». По его словам, два месяца назад казалось, что весь мир столкнулся с серьезной проблемой в сфере редкоземельных элементов, и сейчас об этом уже никто не говорит. Все «было решено» благодаря введению 100-процентных пошлин против Китая, подчеркнул Трамп.

