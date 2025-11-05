Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Си Цзиньпином после ввода пошлин

Американский президент Дональд Трамп во время завтрака с сенаторами-республиканцами назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом «настолько, насколько это возможно». По его словам, два месяца назад казалось, что весь мир столкнулся с серьезной проблемой в сфере редкоземельных элементов, — и сейчас об этом уже никто не говорит. Все было решено благодаря введению 100-процентных пошлин против Китая, объяснил Трамп.

Я ввел 100-процентные пошлины против Китая, против председателя Си, который на самом деле мой друг, насколько он вообще может быть другом, — отметил он.

Ранее Си Цзиньпин поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и всех членов российского правительства с Днем народного единства. Китайский лидер упомянул эту дату перед двусторонней встречей в Доме народных собраний в Пекине.

До этого вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР имеют системный характер и высокий уровень доверия между сторонами. Он напомнил, что в 2025 году лидеры двух государств провели две личные встречи.