02 ноября 2025 в 13:53

Власти раскрыли, что стоит за кулисами диалога Путина и Си Цзиньпина

Чернышенко: контакты Си Цзиньпина и Путина отличаются высоким уровнем доверия

Си Цзиньпин и Владимир Путин Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина имеют системный характер и высокий уровень доверия между сторонами, заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Как пишет РИА Новости, зампред правительства в ходе пленарного заседания 29-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств напомнил, что в 2025 году лидеры двух государств провели две личные встречи.

Их диалог носит системный, регулярный характер, отличается высоким уровнем доверия и взаимопонимания, — сказал вице-премьер.

Ранее первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров говорил, что товарооборот между Россией и Китаем сократился под влиянием внешних факторов. Он отметил, что обеим сторонам необходимо приложить совместные усилия для возвращения к прежним объемам торговли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль рассматривает предстоящий визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай как событие высокой важности. Глава российского правительства посетит КНР 3–4 ноября. В программе визита запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Китай
Дмитрий Чернышенко
Владимир Путин
Си Цзиньпин
