Чернышенко сообщил о новых успехах российских школьников в Китае Российские школьники стали призерами олимпиады по математике в Китае

Российские школьники выиграли шесть медалей на национальной олимпиаде по математике в Китае, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он поблагодарил педагогов, наставников и родителей за поддержку ребят, сообщается на сайте правительства.

Российские школьники завоевали 6 медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике — 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. Поздравляю ребят с высоким результатом! <…> Благодарю учителей, наставников и родителей за поддержку школьников и помощь в подготовке, — подчеркнул Чернышенко.

По словам вице-премьера, медали стали отличным подарком стране в преддверии Дня математика. Он также пожелал школьникам постоянно пополнять свой багаж знаний и двигаться только вперед.

Ранее Чернышенко сообщил, что школьники из России получили шесть наград на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии. Уточняется, что это лучший результат на соревнованиях. Он добавил, что российские ученики вновь подтвердили свои выдающиеся способности и высокий уровень подготовки.