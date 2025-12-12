Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 11:45

Известного рэпера выбрали почетным тренером олимпийской сборной США

Снуп Догг назначен почетным тренером олимпийской сборной США на Играх 2026 года

Снуп Догг Снуп Догг Фото: Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский рэпер Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на зимней Олимпиаде 2026 года, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Соединенных Штатов. Там отметили, что эта должность считается волонтерской, она направлена на поддержку спортсменов страны вне соревнований.

Снуп привнесет свой фирменный юмор и душевность, чтобы мотивировать спортсменов сборной США, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Снуп Догг станет спецкорреспондентом NBC Sports на зимней Олимпиаде-2026 в Милане. Певец осмотрит ключевые достопримечательности места проведения мероприятия, а также посетит спортивные соревнования. Это не первый раз, когда рэпер участвует в освещении соревнований Олимпиады: в 2024 году он был спецкорреспондентом NBC на Играх в Париже.

До этого депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что если российских спортсменов не пустят на зимнюю Олимпиаду, то нет смысла показывать соревнования на федеральных каналах. Она отметила, что россиянам будет неинтересно наблюдать за соревнованиями иностранцев.

