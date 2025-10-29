«Нет смысла»: в Госдуме поддержали отказ от трансляций зимней Олимпиады

Если российских спортсменов не пустят на Зимние Олимпийские игры, нет смысла показывать соревнования на федеральных каналах, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, россияне хотят поболеть за своих спортсменов, им будет неинтересно смотреть, как побеждают другие.

Если российских спортсменов не пустят на Зимние Олимпийские игры —2026, нет смысла показывать соревнования на федеральных каналах. Люди хотят поболеть за наших, им не интересно смотреть, как побеждают другие. Это реально бессмысленно. Специалисты, которые захотят посмотреть те или иные виды спорта, могут сделать это в интернете, последить за соперниками. Пока отобрались фигуристы, может покажут только фигурное катание, потому что там есть наши, — сказала Журова.

Ранее боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон призвал не показывать Олимпиаду —2026, если на соревнования не допустят россиян. Он указал, что тем немногим, кому разрешили выступать, не позволили соревноваться под своим флагом и с гимном страны.