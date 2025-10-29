Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 13:38

«Нет смысла»: в Госдуме поддержали отказ от трансляций зимней Олимпиады

Депутат Журова заявила об отсутствии смысла в трансляциях ОИ-2026 без россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если российских спортсменов не пустят на Зимние Олимпийские игры, нет смысла показывать соревнования на федеральных каналах, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, россияне хотят поболеть за своих спортсменов, им будет неинтересно смотреть, как побеждают другие.

Если российских спортсменов не пустят на Зимние Олимпийские игры —2026, нет смысла показывать соревнования на федеральных каналах. Люди хотят поболеть за наших, им не интересно смотреть, как побеждают другие. Это реально бессмысленно. Специалисты, которые захотят посмотреть те или иные виды спорта, могут сделать это в интернете, последить за соперниками. Пока отобрались фигуристы, может покажут только фигурное катание, потому что там есть наши, — сказала Журова.

Ранее боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон призвал не показывать Олимпиаду —2026, если на соревнования не допустят россиян. Он указал, что тем немногим, кому разрешили выступать, не позволили соревноваться под своим флагом и с гимном страны.

Светлана Журова
Олимпиада
трансляции
соревнования
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле оценили реакцию соцсетей на новые антироссийские санкции
Зоя Бербер одной фразой описала покойного Романа Попова
Путин назвал ключевой регион по добыче рыбы
Путин обсудил с кабмином рыбное хозяйство России
Актуальные темы российской моды обсудят на Bee-fashion Forum в Москве
Набиуллина высказалась о курсе рубля
Российских учителей освободили от бумажной волокиты
Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно
США и Южная Корея достигли договоренностей
Юрист ответила, может ли Поклонская обвинить Мардана в раскрытии данных
«Буду трепать нервы»: Лепс вышел на связь после слухов о госпитализации
Военэксперт ответил, почему для РФ важно освобождение Одессы и Николаева
ВС России сорвали попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ
Адвокат минуту уговаривала виновника смертельного ДТП извиниться
100 БПЛА, батальон зэков, теракт на Ставрополье: ВСУ атакуют РФ 29 октября
Путин раскрыл, сколько рыбы не хватает россиянам
В российском регионе введут штрафы за раскрытие мест размещения систем ПВО
Коммунальщик сделал страшную находку в сумке у железнодорожных путей
Эксперт объяснил, почему могут возобновить прямые рейсы в Японию
Что приготовить из тыквы кроме каши? Топ-10 ярких салатов с рецептами
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.