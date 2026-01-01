Работавший водителем в украинском ТЦК задекларировал золотые слитки

Бывший водитель Кировоградского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Богдан Шевченко задекларировал золотые слитки на сумму 220 тыс. гривен (407 тыс. рублей) в 2025 году, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на его декларацию. Согласно документу, Шевченко в течение года получил 200 тыс. гривен (370 тыс. рублей) в качестве заработной платы и 75 тыс. гривен (138 тыс. рублей) пенсионных выплат. При увольнении он указал не только сбережения в виде золота, но и 300 тыс. гривен (555 тыс. рублей) наличными средствами.

Кроме того, весной 2025 года он стал владельцем земельного участка. Шевченко официально уволился из областного ТЦК в том же 2025 году.

Ранее правительство Украины разработало законопроект об открытии территориальных центров комплектования в селах. Соответствующий документ уже зарегистрирован в Верховной раде. На сегодняшний день жители сел закреплены за районными ТЦК. Авторы инициативы рассчитывают, что это решение повысит эффективность мобилизации.

В то же время в Одессе произошел инцидент, в ходе которого местные жители отбили у сотрудников ТЦК мужчину. По данным местных СМИ, военкомы пытались силой затащить его в автобус. У мужчины был порезан бок, из раны текла кровь.