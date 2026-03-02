Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 13:20

Золото подорожало после ударов по Ирану

Золото прибавило 3% в цене после начала военной операции против Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоимость апрельского фьючерса на золото увеличилась на 3% после ударов по Ирану, это следует из данных нью-йоркской биржи Comex. По ее данным, которые приводит «Коммерсант», к 11:38 по московскому времени цена на золото увеличилась на 3,45%, до $5428 (419 421,56 рубля) за тройскую унцию. В то же время стоимость фьючерса на серебро выросла на 3,08%, до $96,2 (7 433,37 рубля) за тройскую унцию, а стоимость платины — на 1,38%, до $2406,3 (более 185 934 рублей).

В материале сказано, что цены на драгметаллы растут после ударов по Ирану, начавшихся в прошлые выходные. В частности, эмиратская компания DP World поставила на паузу работу всех терминалов контейнерного порта Джебель-Али после ответной атаки Тегерана.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Ирана выходят на траурные митинги по всей стране. Женщины не сдерживают рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели Хаменеи при ударе США и Израиля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера представляет собой объявление Израилем и США войны мусульманам всего мира.

золото
удары
биржи
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали об изменениях при оплате в рассрочку с 1 апреля
Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на испытания сперму Череватого
Захарова раскрыла, есть ли пострадавшие в посольстве в Тегеране
В России зафиксировали рекордный долг по ЖКХ в миллионы рублей
Раскрыто, что помешало медикам попасть в квартиру Джабраилова
Инспектора ДПС задержали из-за взятки «натурой»
Иран применил передовые ракеты в войне с Израилем
Политолог ответил на вопрос, могли ли предать убитого Хаменеи
Мостовой назвал причину плохого судейства в РПЛ
Житель Нижнего Новгорода погиб под колесами грузового поезда
«Не стерпит этого»: политолог о последствиях удара Ирана по Saudi Aramco
Путин провел телефонный разговор по теме эскалации на Ближнем Востоке
«Они очень хотят»: Трамп раскрыл, на что согласился Иран
Губин назвал главную любовь своей жизни
Россиянам раскрыли новый способ мошенничества с сим-картами
Губин рассказал о «позорище» на российской эстраде
Снаряд ВСУ угодил в стену жилого дома
Экс-арбитр назвал самую вопиющую ошибку судей в 19-м туре РПЛ
Временного лидера Ирана Арафи «похоронили» после ракетного удара по дому
«Интриган еще тот»: Губин раскритиковал Крутого после «Новой волны»
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.