Золото подорожало после ударов по Ирану Золото прибавило 3% в цене после начала военной операции против Ирана

Стоимость апрельского фьючерса на золото увеличилась на 3% после ударов по Ирану, это следует из данных нью-йоркской биржи Comex. По ее данным, которые приводит «Коммерсант», к 11:38 по московскому времени цена на золото увеличилась на 3,45%, до $5428 (419 421,56 рубля) за тройскую унцию. В то же время стоимость фьючерса на серебро выросла на 3,08%, до $96,2 (7 433,37 рубля) за тройскую унцию, а стоимость платины — на 1,38%, до $2406,3 (более 185 934 рублей).

В материале сказано, что цены на драгметаллы растут после ударов по Ирану, начавшихся в прошлые выходные. В частности, эмиратская компания DP World поставила на паузу работу всех терминалов контейнерного порта Джебель-Али после ответной атаки Тегерана.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Ирана выходят на траурные митинги по всей стране. Женщины не сдерживают рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели Хаменеи при ударе США и Израиля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера представляет собой объявление Израилем и США войны мусульманам всего мира.