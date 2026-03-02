Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:17

Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем

Генконсульство России в Дубае займется поиском отелей и волонтеров для россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральное консульство РФ в Дубае займется поиском в ОАЭ отелей и волонтеров, готовых бесплатно разместить россиян в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба диппредставительства в Telegram-канале. В настоящий момент сроки открытия воздушного пространства остаются неизвестными.

В консульстве пояснили, что основной рабочий сценарий предполагает выполнение авиаперевозчиками дополнительных рейсов для вывоза людей после открытия авиасообщения. При этом специальные эвакуационные или вывозные рейсы не планируются, поскольку для их организации также требуется открытое воздушное пространство.

Наиболее сложная ситуация складывается у граждан, у которых истекает оплаченный период проживания в отелях. Авиакомпании и туроператоры, скорее всего, не смогут массово оплачивать дальнейшее размещение туристов.

В случае если отель все-таки настойчиво просит вас покинуть здание и у вас совсем нет денег, пишите на нашу электронную почту с кратким описанием ситуации — мы будем искать отели и волонтеров, готовых разместить вас с постоплатой или на безвозмездной основе. Готовьтесь к спартанским условиям, — сказано в сообщении.

Ранее очевидец Кирилл Аксенов заявил NEWS.ru, что авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов перестали поддерживать связь с застрявшими в Дубае туристами. По его словам, туроператор не предоставляет информации о ближайших возможных рейсах.

Россия
Дубай
ОАЭ
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США опробовали на Иране «убийцу» российских С-400
В Госдуме рассказали о планах ликвидировать спецсчета на капремонт
Раскрыто, как конфликт вокруг Ирана скажется на энергобезопасности России
Пенсионерам нашли способ упростить получение льгот на капремон
Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года
В Севастополе прогремит серия взрывов
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.