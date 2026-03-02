Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем Генконсульство России в Дубае займется поиском отелей и волонтеров для россиян

Генеральное консульство РФ в Дубае займется поиском в ОАЭ отелей и волонтеров, готовых бесплатно разместить россиян в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба диппредставительства в Telegram-канале. В настоящий момент сроки открытия воздушного пространства остаются неизвестными.

В консульстве пояснили, что основной рабочий сценарий предполагает выполнение авиаперевозчиками дополнительных рейсов для вывоза людей после открытия авиасообщения. При этом специальные эвакуационные или вывозные рейсы не планируются, поскольку для их организации также требуется открытое воздушное пространство.

Наиболее сложная ситуация складывается у граждан, у которых истекает оплаченный период проживания в отелях. Авиакомпании и туроператоры, скорее всего, не смогут массово оплачивать дальнейшее размещение туристов.

В случае если отель все-таки настойчиво просит вас покинуть здание и у вас совсем нет денег, пишите на нашу электронную почту с кратким описанием ситуации — мы будем искать отели и волонтеров, готовых разместить вас с постоплатой или на безвозмездной основе. Готовьтесь к спартанским условиям, — сказано в сообщении.

Ранее очевидец Кирилл Аксенов заявил NEWS.ru, что авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов перестали поддерживать связь с застрявшими в Дубае туристами. По его словам, туроператор не предоставляет информации о ближайших возможных рейсах.