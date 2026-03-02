Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:15

Промах Ирана по авианосцу США мог быть намеренным

Экономист Люн заявил, что Иран осознанно промахнулся по авианосцу США

Фото: Christopher Drost/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран мог поразить авианосец Военно-морских сил Соединенных Штатов в Персидском заливе без особого труда, такое мнение в беседе с Пятым каналом высказал экономист Эндрю Люн. По его словам, корабль был доступной мишенью для Тегерана. Люн отметил, что Иран намеренно промахнулся, чтобы не спровоцировать большой конфликт.

Это крайне дорогой военный объект. Они намеренно не попали в цель — авианосная группа слишком большая и уязвимая цель, при наличии спутниковой навигации ее легко поразить, — убежден эксперт.

Он добавил, что хоть Иран и хочет избежать крупного противостояния, действия Израиля могут вызвать неминуемую ответную реакцию республики. Однако Люн считает, что ставки слишком высоки, чтобы конфликт вышел на мировой уровень.

Ранее в администрации США сообщили, что президент Дональд Трамп, отдавший 28 февраля приказ о начале военной операции против Ирана, уже присмотрел следующую потенциальную цель. Так, следующим объектом внимания Вашингтона может стать Куба.

