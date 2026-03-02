Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:17

Вход в московский подъезд превратился в смертельную ловушку

Большая дыра образовалась На Алтуфьевском шоссе у выхода из подъезда

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

У одного из подъездов дома на Алтуфьевском шоссе обрушилась часть крыльца вместе с плиткой, сообщает Telegram-канал «Москвач». На месте образовалась глубокая дыра. Само здание находится недалеко от станции метро «Алтуфьево» и расположено практически у МКАД.

Судя по опубликованному снимку, опасный участок до сих пор не огорожен. Также представлен снимок, показывающий состояние входа до обвала.

Ранее в Санкт-Петербурге на проспекте Энгельса образовался крупный провал грунта, в который едва не угодил трамвай. Причиной стало повреждение водопроводной трубы диаметром 500 мм во время земляных работ, которые проводила сторонняя организация. Движение транспорта на участке от проспекта Пархоменко до 2-го Муринского проспекта полностью перекрыли.

До этого в Сарапуле на набережной трое местных жителей провалились под землю. Инцидент попал на видео: двое женщин и мужчина спокойно беседовали, когда под ними внезапно образовалась дыра. Всех троих быстро вытащили, им потребовалась медицинская помощь.

Также в Каире на территории автозаправочной станции произошел провал грунта. За несколько минут два магазина, расположенные рядом с АЗС, полностью скрылись в яме диаметром и глубиной около 15 метров. Специалисты предполагают, что причиной стали земляные работы на соседнем участке.

подъезд
дыра
провалы
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой
Израиль нанес удар по тюрьме с политзаключенными в Иране
Минтранс раскрыл обстановку в воздушном пространстве ближневосточных стран
Юрист ответил, как действовать оказавшимся на улице туристам в ОАЭ
«Радиостанция Судного дня» выдала третий сигнал за сутки
Макрон анонсировал усиление ядерного арсенала Франции
Эксперт рассказал, кто ответит за гибель мальчика в сугробе в Подмосковье
«Аэрофлот» намерен вывезти 1600 россиян из ближневосточного пекла
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.