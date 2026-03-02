Вход в московский подъезд превратился в смертельную ловушку Большая дыра образовалась На Алтуфьевском шоссе у выхода из подъезда

У одного из подъездов дома на Алтуфьевском шоссе обрушилась часть крыльца вместе с плиткой, сообщает Telegram-канал «Москвач». На месте образовалась глубокая дыра. Само здание находится недалеко от станции метро «Алтуфьево» и расположено практически у МКАД.

Судя по опубликованному снимку, опасный участок до сих пор не огорожен. Также представлен снимок, показывающий состояние входа до обвала.

Ранее в Санкт-Петербурге на проспекте Энгельса образовался крупный провал грунта, в который едва не угодил трамвай. Причиной стало повреждение водопроводной трубы диаметром 500 мм во время земляных работ, которые проводила сторонняя организация. Движение транспорта на участке от проспекта Пархоменко до 2-го Муринского проспекта полностью перекрыли.

До этого в Сарапуле на набережной трое местных жителей провалились под землю. Инцидент попал на видео: двое женщин и мужчина спокойно беседовали, когда под ними внезапно образовалась дыра. Всех троих быстро вытащили, им потребовалась медицинская помощь.

Также в Каире на территории автозаправочной станции произошел провал грунта. За несколько минут два магазина, расположенные рядом с АЗС, полностью скрылись в яме диаметром и глубиной около 15 метров. Специалисты предполагают, что причиной стали земляные работы на соседнем участке.