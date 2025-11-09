Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 12:33

Трамвай чудом не улетел в «портал в ад» на улице в Петербурге

Огромная дыра образовалась на дороге в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Санкт-Петербурга образовался крупный провал на проезжей части после повреждения водопроводной трубы, куда чуть не рухнул трамвай, сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Инцидент произошел ночью на проспекте Энгельса. Движение транспортных средств на участке от проспекта Пархоменко до пересечения со 2-м Муринским проспектом было полностью прекращено.

Причиной чрезвычайной ситуации стало повреждение трубопровода диаметром 500 миллиметров. Инцидент произошел во время земляных работ, которые проводила сторонняя организация.

Ранее СМИ писали, что село Новокулей в Дагестане оказалось практически изолировано от внешнего мира из-за затопленных дорог с многочисленными ямами. На ремонт дорожного покрытия в свое время было выделено более 1 млрд рублей. Транспортные средства застревают в огромных углублениях, заполненных дождевой водой. Местным жителям приходится преодолевать серьезные препятствия даже для выхода из дома, а детей переносят в школу на руках. В 2023 году на восстановление дорог в селе направили 568 млн рублей.

