Трамвай чудом не улетел в «портал в ад» на улице в Петербурге Огромная дыра образовалась на дороге в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы

На севере Санкт-Петербурга образовался крупный провал на проезжей части после повреждения водопроводной трубы, куда чуть не рухнул трамвай, сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Инцидент произошел ночью на проспекте Энгельса. Движение транспортных средств на участке от проспекта Пархоменко до пересечения со 2-м Муринским проспектом было полностью прекращено.

Причиной чрезвычайной ситуации стало повреждение трубопровода диаметром 500 миллиметров. Инцидент произошел во время земляных работ, которые проводила сторонняя организация.

