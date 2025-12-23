Украинцы переняли опыт ВС РФ с трубой и по газопроводу сбежали из страны

Украинцы переняли опыт ВС РФ с трубой и по газопроводу сбежали из страны СБУ задержала в Закарпатье мужчину, вывозившего уклонистов в ЕС через трубу

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала в Закарпатье 62-летнего жителя Львова, организовавшего нелегальный вывод мужчин за границу через неработающую газовую трубу, рассказали в пресс-службе СБУ. Следователи установили, что его сообщник, находясь в ЕС, искал через соцсети клиентов, желавших избежать мобилизации.

В Закарпатье задержан 62-летний мужчина из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион и помогал им бежать в ЕС через неработающую газовую трубу. <...> Находившийся за рубежом подельник подыскивал в соцсетях потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы, — говорится в публикации.

В марте 2025 года бойцы ВС РФ в рамках операции «Поток» использовали газопроводную трубу для внезапного удара по украинским силам. Они прошли более 15 км в тыл противника и вышли в промышленном районе Суджи.

Помимо этого, в Одессе также были задержаны четверо, вывозившие людей в непризнанное Приднестровье, а в Днепропетровской области — двое мужчин, которые проводили уклонистов в ЕС по лесным тропам. Услуги таких «проводников» стоили от $10 до $15 тыс. (от 793 тыс. до 1,1 млн рублей) с человека. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что около 80% мобилизованных на Украине покидают учебные центры еще до завершения подготовки. По его словам, число уклонистов исчисляется миллионами, а масштабы дезертирства могут сравняться с общей численностью армии.