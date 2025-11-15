В Раде раскрыли масштабы дезертирства мобилизованных украинцев

Около 80% мобилизованных на Украине покидают учебные центры еще до завершения подготовки, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко в эфире телеканала «Говорит большой Львов». По его словам, число уклонистов исчисляется миллионами, а масштабы дезертирства могут сравняться с общей численностью армии.

Нам надо создать условия, чтобы люди лучше мобилизовались. 80% просто бегут из центров подготовки, и власти не делают ничего, чтобы их вернуть или создать условия, чтобы они боялись бежать из центров. У нас миллионы уклонистов. <...> У нас скоро число самовольно оставивших части будет равняться нашей армии, и это будет отдельная часть общества, которая потом будет предъявлять претензии той части общества, которая воюет, — заключил Костенко.

Депутат добавил, что власти ориентируются на электоральные интересы и стараются не конфликтовать с группами, от которых ожидают голосов. По мнению политика, к ним относится молодежь 18–22 лет, мужчины 25 лет, пока не подпадающие под мобилизацию, а также уклонисты, на которых не накладывают ограничений.

Ранее представитель украинского военкомата Олег Байдалюк заявил, что мобилизация на Украине распространяется и на граждан без постоянного места жительства, если они признаны годными к военной службе. Он подчеркнул, что отсутствие регистрации якобы не освобождает от обязанности служить.