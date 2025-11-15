Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 15:30

В Раде раскрыли масштабы дезертирства мобилизованных украинцев

Депутат Рады Костенко: 80% мобилизованных на Украине бегут из учебных центров

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Около 80% мобилизованных на Украине покидают учебные центры еще до завершения подготовки, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко в эфире телеканала «Говорит большой Львов». По его словам, число уклонистов исчисляется миллионами, а масштабы дезертирства могут сравняться с общей численностью армии.

Нам надо создать условия, чтобы люди лучше мобилизовались. 80% просто бегут из центров подготовки, и власти не делают ничего, чтобы их вернуть или создать условия, чтобы они боялись бежать из центров. У нас миллионы уклонистов. <...> У нас скоро число самовольно оставивших части будет равняться нашей армии, и это будет отдельная часть общества, которая потом будет предъявлять претензии той части общества, которая воюет, — заключил Костенко.

Депутат добавил, что власти ориентируются на электоральные интересы и стараются не конфликтовать с группами, от которых ожидают голосов. По мнению политика, к ним относится молодежь 18–22 лет, мужчины 25 лет, пока не подпадающие под мобилизацию, а также уклонисты, на которых не накладывают ограничений.

Ранее представитель украинского военкомата Олег Байдалюк заявил, что мобилизация на Украине распространяется и на граждан без постоянного места жительства, если они признаны годными к военной службе. Он подчеркнул, что отсутствие регистрации якобы не освобождает от обязанности служить.

Украина
мобилизация
армия
уклонисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ChatGPT перестанет доводить пользователей до пунктуационного «инсульта»
«Много сахара»: назван самый вредный рецепт кофе
«Ответят за все»: сенатор о русофобской политике стран Прибалтики
Кот на СВО помогает бойцам в качестве системы ПВО
Озвучена новая версия смерти семьи туристов в Турции
Признание в зависимости, избиение, диагноз сына: как живет Евгения Осипова
Перечислены «тихие убийцы» сердца на столе каждого россиянина
Подросток пришел в школу с пистолетом и попал в больницу от испуга
Колумбия заключила масштабный военный контракт со Швецией
Фанатка «через экран» спасла телеведущего от мучительной смерти
Каллас рассказала об очередном шаге против России
В Раде раскрыли масштабы дезертирства мобилизованных украинцев
Митинг против политики Пашиняна в Москве собрал сотню человек
В Киеве прошел митинг против Зеленского
Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать долг с Юлия Гусмана
ВСУ зверски расправились с жителями Купянска
«Аферист из Tinder» вышел на свободу из грузинской тюрьмы
Российский космонавт зашел на «Госуслуги» с околоземной орбиты
В Японии передумали насчет размещения ядерного оружия США
Назван язык, который может исчезнуть уже через одно поколение
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.