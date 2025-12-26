Замглавы МИД раскрыл, какой Россия хочет видеть Украину

Москва хотела бы видеть Украину в статусе дружественной страны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в программе «60 минут» на канале «Россия-1». По его мнению, Киев к этому пониманию придет, и необходимо приложить усилия, чтобы этот момент наступил раньше.

Мы бы хотели видеть Украину дружественной России страной. Я думаю, что Украина к этому придет. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился, — сказал дипломат.

Ранее Рябков заявил, что в настоящее время назвать конкретные сроки для урегулирования ситуации вокруг Украины невозможно. По его словам, любые подобные прогнозы сейчас были бы некорректны.

Кроме того, замминистра иностранных дел сообщил, что Москва и Вашингтон приблизились к решению украинского кризиса. Сторонам необходим «последний рывок», но не стоит устанавливать конкретных сроков, так как они не способствуют прогрессу, а нужно сосредоточиться на содержательной работе, уточнил он.

Также дипломат отметил, что риск возникновения ядерного конфликта продолжает сохраняться. Он также сообщил, что РФ направляет США сигналы о необходимости вести конкретные переговоры и достигать реальных договоренностей.