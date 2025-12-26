Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 19:47

Замглавы МИД раскрыл, какой Россия хочет видеть Украину

МИД: Россия хотела бы видеть в Украине дружественное государство

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москва хотела бы видеть Украину в статусе дружественной страны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в программе «60 минут» на канале «Россия-1». По его мнению, Киев к этому пониманию придет, и необходимо приложить усилия, чтобы этот момент наступил раньше.

Мы бы хотели видеть Украину дружественной России страной. Я думаю, что Украина к этому придет. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился, — сказал дипломат.

Ранее Рябков заявил, что в настоящее время назвать конкретные сроки для урегулирования ситуации вокруг Украины невозможно. По его словам, любые подобные прогнозы сейчас были бы некорректны.

Кроме того, замминистра иностранных дел сообщил, что Москва и Вашингтон приблизились к решению украинского кризиса. Сторонам необходим «последний рывок», но не стоит устанавливать конкретных сроков, так как они не способствуют прогрессу, а нужно сосредоточиться на содержательной работе, уточнил он.

Также дипломат отметил, что риск возникновения ядерного конфликта продолжает сохраняться. Он также сообщил, что РФ направляет США сигналы о необходимости вести конкретные переговоры и достигать реальных договоренностей.

Сергей Рябков
МИД РФ
Украина
дружба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росреестре не подтвердили слухи о тысячах сделок по «схеме Долиной»
Путин обсудил с Совбезом развитие ИИ для обороны страны
В Госдуме нашли жесткий ответ на антироссийские высказывания Шевченко
Google заберет свою технику у российских провайдеров
В Петербурге выпустят жетоны к открытию новых станций метро
«Глубоко ошибаются»: Рябков о конфликте с Западом
Рутберг увидела в смерти Алентовой «режиссерский замысел»
Россиянам могут упростить сдачу экзамена на водительские права
Французская роскошь за 20 минут: мидии в сливочно-винном соусе с чесноком
Победа Лурье, Зеленский в отчаянии, россиянку спасли из рабства: что дальше
Сезонные сценарии дома: как окна работают зимой, летом и в межсезонье
Невестка Меньшовой прервала молчание после смерти Алентовой
Россиянам рассказали об уловках квартирных воров
Появилось видео задержания осужденного за госизмену экс-сотрудника МИД РФ
Замглавы МИД раскрыл, какой Россия хочет видеть Украину
Затяжные дожди и потепление до +10? Погода в Москве в январе: чего ждать
Роспотребнадзор начал расследование после скандала с напитком Aloe Vera
Около 14 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ на регион России
Рябков высказался об озвученном Зеленским плане урегулирования
Склад-продукт: как логистические комплексы стали технологичными объектами
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.