16 февраля 2026 в 17:31

В МИД России назвали тему, по которой ведется постоянный диалог с США

Рябков заявил, что Россия и США ведут постоянный диалог по теме заключенных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тема находящихся в зарубежном заключении россиян постоянно присутствует в диалоге между Москвой и Вашингтоном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что ранее дипломаты множество раз успешно справлялись с похожими ситуациями, передает ТАСС.

Тема освобождения соотечественников, находящихся в заключении в разных странах по статьям, зачастую совершенно неприемлемым политически и неправовым с точки зрения здравого смысла обвинениям, которые вынесены судами соответствующих стран, присутствуют постоянно в нашем диалоге с американцами. <…> Мы в прошлом имеем целый ряд примеров успешного решения этой задачи, — рассказал Рябков.

В апреле прошлого года в Абу-Даби прошел обмен заключенными между США и Россией. Переговоры об освобождении нескольких человек велись при участии директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и высокопоставленного сотрудника российской разведки.

В ноябре 2025 года спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что Москва и Вашингтон обсудили возможность проведения еще одного обмена заключенными. Чиновник из США подтвердил американскому изданию эти сведения. Конкретные сроки и другие подробности пока не приводятся.

В июле Рябков также допустил новые обмены заключенными с США. Он отметил, что диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном продолжается, но точной информации пока нет.

