Дмитриев анонсировал подготовку обмена заключенными с США

Москва и Вашингтон обсудили возможность проведения еще одного обмена заключенными, заявил в интервью Axios спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Чиновник из США подтвердил изданию эти сведения. Конкретные сроки и другие подробности пока не приводятся.

Американский чиновник это подтвердил и сказал, что США готовы выслушать, но предупредил, что никаких скорых шагов не ожидается, — говорится в публикации.

В апреле в Абу-Даби прошел обмен заключенными между США и Россией. Переговоры об освобождении нескольких человек велись при участии директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и высокопоставленного сотрудника российской разведки.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил новые обмены заключенными с США. Он отметил, что диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном продолжается, но точной информации пока нет.

До этого Рябков подтвердил, что Россия и США продолжают вести переговоры по вопросу обмена заключенными. Однако, по его словам, на данный момент новых конкретных схем пока нет.