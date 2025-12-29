Новый год — 2026
Запекаю утиные ножки конфи: мясо, отваливающееся от кости!

Запекаю утиные ножки конфи: мясо, отваливающееся от кости!
Хотите освоить классическую французскую технику? Утиные ножки конфи — это мясо, томленное при низкой температуре в собственном жиру. Для приготовления понадобится: 4 утиных ножки, 300–400 граммов утиного или гусиного жира (можно заменить оливковым маслом), 4 зубчика чеснока, 4 веточки тимьяна, 2 лавровых листа и 2 столовые ложки крупной морской соли.

Ножки натирают смесью соли и измельченных трав, оставляют мариноваться в холодильнике на несколько часов или на ночь. Затем смывают соль, обсушивают. В глубокий жаропрочный сотейник или форму укладывают ножки кожей вниз, добавляют чеснок в кожуре и травы. Заливают растопленным утиным жиром так, чтобы он полностью покрыл мясо. Накрывают крышкой или фольгой и отправляют в разогретую до 120–130°C духовку на 2,5–3 часа.

Готовые утиные ножки вынимают из жира и обжаривают кожей вниз на сухой сковороде до хрустящей золотистой корочки. Мясо получается невероятно нежным и ароматным. Подают с картофелем, запеченным в том же жиру, или с тушеной капустой. Это блюдо в духовке — настоящий кулинарный шедевр, который впечатлит самых взыскательных гостей.

Ранее мы рассказали, как приготовить жаркое по-монастырски в горшочках.

