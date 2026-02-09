Суперсочное куриное филе: запеките в рукаве

Хотите подать на стол диетическое мясо? Куриное филе в духовке в рукаве — сочное и ароматное — станет идеальным вариантом. Попробуйте на ужин уже сегодня.

Возьмите 500 г куриного филе, сметану, чеснок, куркуму, пакет для запекания. Натрите куриное филе солью, перцем, куркумой. Добавьте измельченный чеснок и 2 ст. л. сметаны. Положите в рукав, завяжите. Далее — духовка на 180 градусах в течение 35 минут. Разрежьте рукав за 5 минут до конца для появления аппетитной корочки. Калорийность на 100 г: 145 ккал. Сок внутри мяса сохранится полностью.

Подавайте горячую курицу с картошкой. Семья будет в восторге!

