Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 18:45

Суперсочное куриное филе: запеките в рукаве

Суперсочное куриное филе: запеките в рукаве Суперсочное куриное филе: запеките в рукаве Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите подать на стол диетическое мясо? Куриное филе в духовке в рукаве — сочное и ароматное — станет идеальным вариантом. Попробуйте на ужин уже сегодня.

Возьмите 500 г куриного филе, сметану, чеснок, куркуму, пакет для запекания. Натрите куриное филе солью, перцем, куркумой. Добавьте измельченный чеснок и 2 ст. л. сметаны. Положите в рукав, завяжите. Далее — духовка на 180 градусах в течение 35 минут. Разрежьте рукав за 5 минут до конца для появления аппетитной корочки. Калорийность на 100 г: 145 ккал. Сок внутри мяса сохранится полностью.

Подавайте горячую курицу с картошкой. Семья будет в восторге!

Ранее мы поделились рецептом курицы, маринованной в сметане.

курица
филе
птица
рецепты
калорийность
похудение
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге устроили судебную тяжбу из-за кошки
Анфиса Чехова вышла замуж
Генерал раскрыл, почему российский Су-75 станет кошмаром для Пентагона
Убивал при детях: в Казахстане накажут полицейских-бездельников
В Словакии признали нарушение важного соглашения с Россией
Толпа накричала на короля Британии из-за его опального брата
Что не так с олимпийскими медалями: почему они ломаются, кто пожаловался
В Италии назвали Коростелева «умничкой» после выступления на ОИ-2026
Футболисты «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» устроили массовую драку в Турции
Рябков раскрыл, почему переговоры по новому ДСНВ невозможны
Акробат сломал ногу во время выступления
Британию призвали признать «ужасающий провал» Brexit
Лавров посоветовал ЕС не питать иллюзий насчет поддержки войск американцами
Пашинян заявил о необратимости мирного процесса Армении с Азербайджаном
«Как дети малые»: США снова публично унизили европейских союзников
Балтийский фронт вместо украинского: Европа бросает танки к границам РФ
Море выбросило на берега Камчатки 17-метровый труп
Стармера призвали уйти в отставку
Макрон призвал американское правосудие расследовать дело Эпштейна
Раскрыты неизвестные детали военной операции под Славянском и Краматорском
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.