04 марта 2026 в 20:28

Беру курицу, сыр и майонез — через 20 минут ужин на столе: если лень готовить, спасает этот рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Если лень готовить, но нужно, спасает этот рецепт. Беру курицу, сыр и майонез — через 20 минут ужин на столе. Это блюдо доказывает, что простое может быть невероятно вкусным!

Вкус блюда — это гармония мягкой курицы, пряного чеснока и сливочного расплавленного сыра, который превращает обычную грудку в праздничное угощение.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 100-150 г твердого сыра, 2-3 ст. л. майонеза, 2-3 зубчика чеснока, соль, перец, паприка по вкусу. Куриные грудки разрежьте вдоль на две половинки, слегка отбейте, посолите, поперчите и приправьте паприкой с обеих сторон. Выложите филе на противень. В миске смешайте тертый сыр, майонез и выдавленный чеснок до однородной пасты. Полученной смесью щедро покройте каждое филе. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 25-30 минут до румяной сырной корочки и полной готовности курицы. Подавайте горячей с любым гарниром или свежими овощами.

Ранее стало известно, как приготовить белковые котлеты с добавлением пачки творога в фарш: ем на ночь и не толстею.

