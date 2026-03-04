Пеку и остановится не могу: вместо ужина полюбился пирог из курицы и малосольных огурцов

Вместо ужина полюбился пирог из курицы и малосольных огурцов. Пеку и остановится не могу! Просто и безумно вкусно. Хрустящее, слоистое тесто скрывает внутри сочную начинку, где сыр объединяет все в гармоничное целое.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 300 г куриного филе, 100 г твердого сыра, 2-3 малосольных огурца, 1 яйцо для смазывания, соль, перец, любимые специи.

Куриное филе нарежьте мелкими кубиками, посолите, поперчите, приправьте паприкой или другими специями. Сыр натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 3 мм. На тесто равномерно выложите курицу, сверху посыпьте сыром и огурцами, оставляя свободными края. Аккуратно сверните тесто в рулет, защипните края и шов. Переложите рулет на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Смажьте взбитым яйцом для румяной корочки. Сделайте несколько небольших надрезов сверху для выхода пара. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 30-35 минут до золотистого цвета.

