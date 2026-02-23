Из теста для сырников пеку пирожки — не рецепт, а находка: калорий меньше, чем в обычной выпечке

Из теста для сырников пеку пирожки — не рецепт, а находка: калорий меньше, чем в обычной выпечке

Из теста для сырников пеку пирожки с начинкой из яиц и зелени. Это невероятно нежные и ароматные булочки, в которых калорий намного меньше, чем в обычной классической выпечке.

Творожное тесто получается мягким, слегка влажным внутри и золотистым, с легкой хрустящей корочкой. Не рецепт, а находка!

Для приготовления понадобится: для теста — 300 г мягкого творога (5–9%), 2 яйца, 150 г муки, щепотка соли, 0,5 ч. л. соды (погасить уксусом или лимонным соком), 1 ст. л. растительного масла в тесто, для начинки — 4 вареных яйца, пучок зеленого лука, пучок укропа, соль, перец.

Для теста разомните творог вилкой, добавьте яйца, соль, масло и соду, перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, чуть липкое тесто. Накройте его и уберите в холодильник на 20–30 минут. Для начинки мелко нарежьте вареные яйца, зеленый лук и укроп, посолите и поперчите. Раскатайте тесто колбаской, нарежьте на кусочки, каждый раскатайте в лепешку. Выложите начинку, защипните края и сформируйте пирожки. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон до румяной корочки или запеките в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут.

Ранее стало известно, как приготовить курники из лаваша: рецепт ленивых пирожков.