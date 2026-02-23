Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 06:46

Из теста для сырников пеку пирожки — не рецепт, а находка: калорий меньше, чем в обычной выпечке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Из теста для сырников пеку пирожки с начинкой из яиц и зелени. Это невероятно нежные и ароматные булочки, в которых калорий намного меньше, чем в обычной классической выпечке.

Творожное тесто получается мягким, слегка влажным внутри и золотистым, с легкой хрустящей корочкой. Не рецепт, а находка!

Для приготовления понадобится: для теста — 300 г мягкого творога (5–9%), 2 яйца, 150 г муки, щепотка соли, 0,5 ч. л. соды (погасить уксусом или лимонным соком), 1 ст. л. растительного масла в тесто, для начинки — 4 вареных яйца, пучок зеленого лука, пучок укропа, соль, перец.

Для теста разомните творог вилкой, добавьте яйца, соль, масло и соду, перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, чуть липкое тесто. Накройте его и уберите в холодильник на 20–30 минут. Для начинки мелко нарежьте вареные яйца, зеленый лук и укроп, посолите и поперчите. Раскатайте тесто колбаской, нарежьте на кусочки, каждый раскатайте в лепешку. Выложите начинку, защипните края и сформируйте пирожки. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон до румяной корочки или запеките в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут.

Ранее стало известно, как приготовить курники из лаваша: рецепт ленивых пирожков.

Проверено редакцией
Читайте также
И подумать не могла, что из курицы и лаваша можно приготовить гору пирожков: рецепт — простецкий
Общество
И подумать не могла, что из курицы и лаваша можно приготовить гору пирожков: рецепт — простецкий
Пирожки, от которых все ностальгируют. С капустой, жареные на сковороде. Тесто простое, а результат — объедение!
Общество
Пирожки, от которых все ностальгируют. С капустой, жареные на сковороде. Тесто простое, а результат — объедение!
Сытнее риса! Готовим в пост булгур с овощами: насыщает на весь день
Семья и жизнь
Сытнее риса! Готовим в пост булгур с овощами: насыщает на весь день
Настроение — Грузия! Курица в ореховом соусе томится в духовке, а гости думают, что я полдня колдовала. Идеально для праздника
Общество
Настроение — Грузия! Курица в ореховом соусе томится в духовке, а гости думают, что я полдня колдовала. Идеально для праздника
Не блином единым: 10 шедевров масленичной выпечки — от кулебяки до хвороста
Семья и жизнь
Не блином единым: 10 шедевров масленичной выпечки — от кулебяки до хвороста
пирожки
рецепты
выпечка
булочки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дронами разнесли военные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 февраля
В российском городе вспыхнул пожар после атаки БПЛА
«Цирк уродов»: Захарова высказалась о скандале вокруг брата Карла III
В РАН оценили идею отказаться от бахил в поликлиниках
Олимпийский чемпион попал под прицел приставов из-за многомиллионных долгов
Письма со скрытыми подписками могут оставить россиян без денег
Экс-премьер оценил возможность мира на Украине к лету
До перелома далеко: метели, заморозки, снегопады: прогноз погоды на март
«Когда земля затвердеет»: в США раскрыли сроки поражения Украины
В Британии исчезли важные данные по делу Эпштейна
SHOT сообщил о серии взрывов в Татарстане
Евросоюз не получил поддержки от США и G7 в одном вопросе
Элитной бригаде ВСУ под Сумами устроили «кровавую баню»
Парад атлетов на закрытии Олимпиаде прошел с участием россиян
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 февраля
Около 1,2 тыс. человек застряли на смотровой площадке японской «высотки»
Захарова рассказала о вскрытой файлами Эпштейна «нечисти»
Биография, романы, сокрытие болезни: как жил и умер Олег Янковский
Новые правила оформления больничных для родителей могут принять в РФ
Назван наиболее удачный для ВС России участок фронта
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.