И подумать не могла, что из курицы и лаваша можно приготовить гору пирожков: рецепт — простецкий

Раньше и подумать не могла, что из курицы и лаваша можно приготовить целую гору пирожков! Это так вкусно, а рецепт — простецкий. Пирожки покоряют контрастом хрустящей, золотистой оболочки из лаваша и сочной начинки.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г куриного филе, 150 г твердого сыра, 1 луковица (по желанию), соль, перец, паприка.

Рецепт: куриное филе нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите. Обжарьте курицу с луком на разогретой сковороде с маслом до готовности, посолите, поперчите, добавьте паприку. Лаваш нарежьте на полоски шириной 10–12 см и длиной 20–25 см. На край каждой полоски выложите столовую ложку куриной начинки, посыпьте тертым сыром и заверните трубочкой, подгибая края внутрь. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте пирожки со всех сторон до румяной хрустящей корочки.

