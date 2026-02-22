Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 07:32

И подумать не могла, что из курицы и лаваша можно приготовить гору пирожков: рецепт — простецкий

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Раньше и подумать не могла, что из курицы и лаваша можно приготовить целую гору пирожков! Это так вкусно, а рецепт — простецкий. Пирожки покоряют контрастом хрустящей, золотистой оболочки из лаваша и сочной начинки.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г куриного филе, 150 г твердого сыра, 1 луковица (по желанию), соль, перец, паприка.

Рецепт: куриное филе нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите. Обжарьте курицу с луком на разогретой сковороде с маслом до готовности, посолите, поперчите, добавьте паприку. Лаваш нарежьте на полоски шириной 10–12 см и длиной 20–25 см. На край каждой полоски выложите столовую ложку куриной начинки, посыпьте тертым сыром и заверните трубочкой, подгибая края внутрь. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте пирожки со всех сторон до румяной хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить завтрак за 5 минут: яйца, лаваш, сыр — больше ничего не нужно.

Проверено редакцией
Читайте также
Пирожки, от которых все ностальгируют. С капустой, жареные на сковороде. Тесто простое, а результат — объедение!
Общество
Пирожки, от которых все ностальгируют. С капустой, жареные на сковороде. Тесто простое, а результат — объедение!
Стакан муки, стакан кефира и фарш — пеку вместо беляшей: ленивые пирожки с мясом
Общество
Стакан муки, стакан кефира и фарш — пеку вместо беляшей: ленивые пирожки с мясом
Готовим блинчатые пирожки с нежной начинкой дома
Семья и жизнь
Готовим блинчатые пирожки с нежной начинкой дома
Яблочные конвертики из лаваша: хрустящие, сочные, с корицей. Готовлю за 15 минут — идеальный сладкий завтрак или перекус
Общество
Яблочные конвертики из лаваша: хрустящие, сочные, с корицей. Готовлю за 15 минут — идеальный сладкий завтрак или перекус
Кручу эти рулетики на все праздники — разлетаются на ура: бюджетные и очень легкие в приготовлении
Общество
Кручу эти рулетики на все праздники — разлетаются на ура: бюджетные и очень легкие в приготовлении
рецепты
пирожки
лаваш
курица
Дарья Иванова
Д. Иванова
И подумать не могла, что из курицы и лаваша можно приготовить гору пирожков: рецепт — простецкий Раньше и подумать не могла, что из курицы и лаваша можно приготовить целую гору пирожков! Это так вкусно, а рецепт — простецкий. Пирожки покоряют контрастом хрустящей, золотистой оболочки из лаваша и сочной начинки.
2 тонких лаваша
300 г куриного филе
150 г твердого сыра
1 луковица (по желанию)
соль, перец
паприка
>
Куриное филе нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите.
Обжарьте курицу с луком на разогретой сковороде с маслом до готовности, посолите, поперчите, добавьте паприку.
Лаваш нарежьте на полоски шириной 10–12 см и длиной 20–25 см.
На край каждой полоски выложите столовую ложку куриной начинки, посыпьте тертым сыром и заверните трубочкой, подгибая края внутрь.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте пирожки со всех сторон до румяной хрустящей корочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев и область подверглись массированному комбинированному удару
Мошенники начали предлагать россиянам отдохнуть в санаториях
Число задержавшихся поездов из Москвы выросло до 10
В Европе призвали вернуться к надежному энергоснабжению за счет России
«Северяне» перекрыли кислород бригаде ВСУ под Сумами
Уиткофф анонсировал возможный саммит Путина, Трампа и Зеленского
Звонок ценой в миллион: операторы заплатят абоненту за мошенников?
Плацдарм для атаки, угроза прорыва фронта: новости СВО к утру 22 февраля
Названа единственная рабочая идея для урегулирования на Украине
Уиткофф сделал смелое заявление о Путине
Уиткофф раскрыл, когда ждать хороших новостей о переговорах по Украине
Половина Запорожской области осталась без электроэнергии из-за атаки ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 февраля: инфографика
В ФРГ оценили готовность страны к отказу от газа из России
В российской армии призвали отменить мораторий на смертную казнь
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 86 БПЛА
«Хотим диалога»: немецкая партия указала, без кого не будет мира в Европе
«Военная диктатура»: посол о возможности Майдана при режиме Зеленского
«Это все, что мы могли»: союзник Украины принес Киеву дурные новости
«Трагический поворот»: Азаров о последствиях Майдана
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.