Последний самолет с российскими туристами покинул Кубу

Последний самолет с российскими туристами на борту вылетел с Кубы в Москву, свидетельствуют данные онлайн-табло. Прибытие ожидается в аэропорту Шереметьево.

Согласно данным табло, самолет, выполняющий рейс FV 6928, покинул кубинский аэропорт Варадеро 21 февраля в 20:30 по местному времени (04:30 мск). Прибытие в московский аэропорт ожидается 22 февраля в 18:20.

С 12 по 21 февраля из Варадеро выполнялось пять рейсов в Москву, а 16 февраля один борт вылетел из Гаваны. Теперь программа вывоза туристов с острова завершена.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости новых ограничений в адрес Кубы. Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда поддерживала Гавану в борьбе за независимость, добавив, что позиция российского Министерства иностранных дел звучит открыто, ясно и недвусмысленно.

До этого посол России в Гаване Виктор Коронелли заявил, что указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен». Он отметил, что распоряжение противоречит международному праву.