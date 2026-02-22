Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 09:17

Стало известно, когда Непряева выступит на Олимпиаде

Лыжница Непряева выступит в масс-старте на Олимпиаде 22 февраля

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская лыжница Дарья Непряева примет участие в масс‑старте на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх 2026 года в Италии в воскресенье, 22 февраля. Соревнования начнутся в 12:00 по московскому времени.

Для 23-летней спортсменки это первые Олимпийские игры. Ранее она заняла 17-е место в скиатлоне и 36-е — в спринте, не пробившись в четвертьфинал. При этом лыжница — двукратная чемпионка России и победительница юниорского чемпионата мира 2022 года.

До этого тренер Егор Сорин сообщил, что Непряева и Савелий Коростелев примут участие в этапе Кубка мира в шведском Фалуне сразу после завершения Олимпийских игр. Олимпиада в Милане и Кортина‑д'Ампеццо финиширует 22 февраля, а старты в Швеции намечены на период с 28 февраля по 1 марта.

Ранее фигуристка Аделия Петросян рассказала, что после выступлений на Олимпиаде-2026 отправилась на шопинг в роскошный торговый пассаж XIX века, который находится на площади Пьяцца дель Дуомо в Милане. По ее словам, она купила косметику и спортивные товары.

лыжницы
олимпиады
Италия
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земфира решила уйти со сцены
«Опошлили»: священник призвал не просить прощения через мессенджеры
Названа неожиданная сумма долга у большинства банкротов
Момент ухода «буханки» с туристами под лед на Байкале попал на видео
Следователи заподозрили члена семьи в гибели школьницы во Владикавказе
В России спрогнозировали раннюю атаку клещей
Конфликт между Макроном и Мелони обернулся срывом саммита
Лондон и ЕС готовят новые очаги напряженности против России
Россияне стали меньше «кусочничать»
Семья из трех человек отравилась угарным газом из-за очистки крыши от снега
Россиянам рассказали о рисках самолечения с помощью нейросетей
«Если потребуется, примем»: в Венгрии ответили на ультиматум Киева
Дмитриев с иронией поблагодарил Макфола за продвижение в X
Окровавленного ребенка в одном тапочке нашли на улице в Петербурге
Стало известно, когда Непряева выступит на Олимпиаде
Названо число французов, которые хотят получить гражданство России
Сайты с онлайн-продажей табака начнут блокировать в России
Алаудинов сообщил о жестокости польских и грузинских наемников
Россияне пожаловались на сбой в «Одноклассниках»
Губерниев раскрыл, кто может возглавить объединенную лыжную федерацию
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.