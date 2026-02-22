Стало известно, когда Непряева выступит на Олимпиаде Лыжница Непряева выступит в масс-старте на Олимпиаде 22 февраля

Российская лыжница Дарья Непряева примет участие в масс‑старте на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх 2026 года в Италии в воскресенье, 22 февраля. Соревнования начнутся в 12:00 по московскому времени.

Для 23-летней спортсменки это первые Олимпийские игры. Ранее она заняла 17-е место в скиатлоне и 36-е — в спринте, не пробившись в четвертьфинал. При этом лыжница — двукратная чемпионка России и победительница юниорского чемпионата мира 2022 года.

До этого тренер Егор Сорин сообщил, что Непряева и Савелий Коростелев примут участие в этапе Кубка мира в шведском Фалуне сразу после завершения Олимпийских игр. Олимпиада в Милане и Кортина‑д'Ампеццо финиширует 22 февраля, а старты в Швеции намечены на период с 28 февраля по 1 марта.

