Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 16:48

Пушной раскрыл, как заинтересовать подростков наукой

Пушной: современным детям необходима игровая форма обучения

Александр Пушной Александр Пушной Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы увлечь молодое поколение наукой, необходимо соблюдать баланс между игрой и развлечением, заявил корреспонденту NEWS.ru шоумен и физик в ходе «Т1 Форума» в галерее «Зарядье». Он подчеркнул, что подростки уже не воспринимают сухие цифры.

Современным детям точно нужно какое-то развлечение, они не готовы воспринимать сухие цифры и сухую информацию. Им нужно, чтобы [информация] была в виде игры, — пояснил он.

Тем временем доктор педагогических наук, профессор и член Российской академии образования Михаил Берулава выразил мнение, что сокращение школьных каникул может негативно сказаться на здоровье школьников. Он отметил, что комфорт родителей, у которых станет меньше нагрузки, не оправдает риски. Педагог подчеркнул, что продление учебного года вызовет стресс у школьников.

Депутат Госдумы Наталья Костенко в свою очередь считает, что школьному образованию в России не хватает туристической легкости, когда дети могут в познавательной форме приобрести новые знания. Она уточнила, что в парламенте активно работают над законопроектом о детском туризме.

учеба
школы
образование
дети
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Екатерина Свинова
Е. Свинова
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.