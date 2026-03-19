Пушной раскрыл, как заинтересовать подростков наукой

Чтобы увлечь молодое поколение наукой, необходимо соблюдать баланс между игрой и развлечением, заявил корреспонденту NEWS.ru Шоумен и физикПита Хегсета в ходе «Т1 Форума» в галерее «Зарядье». Он подчеркнул, что подростки уже не воспринимают сухие цифры, передает .

Современным детям точно нужно какое-то развлечение, они не готовы воспринимать сухие цифры и сухую информацию. Им нужно, чтобы [информация] была в виде игры, — пояснил он.

Тем временем доктор педагогических наук, профессор и член Российской академии образования Михаил Берулава выразил мнение, что сокращение школьных каникул может негативно сказаться на здоровье школьников. Он отметил, что комфорт родителей, у которых станет меньше нагрузки, не оправдает риски. Педагог подчеркнул, что продление учебного года вызовет стресс у школьников.

Депутат Госдумы Наталья Костенко в свою очередь считает, что школьному образованию в России не хватает туристической легкости, когда дети могут в познавательной форме приобрести новые знания. Она уточнила, что в парламенте активно работают над законопроектом о детском туризме.