Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 19:51

В Госдуме рассказали, чего не хватает школьному образованию

Депутат Костенко: школьному образованию не хватает туристической легкости

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Школьному образованию в России не хватает туристической легкости, когда дети могут в познавательной форме приобрести новые знания, заявила корреспонденту NEWS.ru депутат Госдумы Наталья Костенко. На полях международного научно-туристического форума «Открой атом» она уточнила, что в парламенте активно работают над законопроектом о детском туризме.

Конечно, нашему школьному образовательному процессу не хватает немного легкости, которую дают познавательные и туристические поездки. <…> Мы разрабатываем законопроект в Госдуме по развитию детского туризма и его состыковке со школьными программами, — подчеркнула парламентарий.

По словам депутата, сейчас подобные поездки организуют педагоги, но это нелегко — учителям необходимо добиться согласований. Кроме того, педагоги не всегда могут правильно подобрать экскурсионный объект с учетом особенностей детского образования, добавила депутат.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что пока рано говорить о переходе российских школ на 12-летнее обучение. По его словам, сначала нужно проанализировать инициативу и обсудить ее с экспертами, научным сообществом и родителями.

